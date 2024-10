Weszła na scenę. Zaczęła od słów w stronę polityków

Trzecia edycja plebiscytu #Wszechmocne redakcji WP Kobieta to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego to kobiety grają pierwsze skrzypce. Jedną z nich jest Julia Kamińska, która pojawiła się w Hotelu Verte w Warszawie, aby przyznać nagrodę dla zwyciężczyni kategorii #Wszechmocne w popkulturze. Laureatką została Natalia Kukulska.

Pojawiając się na scenie, Julia Kamińska zaczęła od bardzo ważnych słów, które skierowała do wszystkich kobiet. Aktorka, składając nam życzenia, powiedziała:

Zwyciężczynią kategorii #Wszechmocne w popkulturze została Natalia Kukulska. To przykład artystki, która podąża za głosem serca i osiąga sukcesy. Nie nagina się do obecnie panującej mody, nie spełnia niczyich oczekiwań, działa w zgodzie ze sobą. Odbiorcy jej twórczości doceniają to i wspierają jej projekty.