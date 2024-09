Weszła w prześwitującej kreacji z połyskiem. Padły na nią światła fleszy

Te gwiazdy lubią zwracać na siebie uwagę i przekraczać modowe granice, więc naturalnym było to, że pokochały modę na prześwity. Teraz polska wokalistka dołączyła do ich zaszczytnego grona i dała popis na ściance.

Autorka hitów "Wiem, że jesteś tam" oraz "Czy ten Pan i Pani" zaprezentowała się przed fotoreporterami w długiej do ziemi kreacji z dekoltem halter , która została wykonana z wyjątkowego materiału – lejącego się, delikatnie prześwitującego, a jednocześnie z metalicznym połyskiem .

