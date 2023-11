Wetrzyj w stopy. Pięty będą gładkie jak u niemowlaka

Jest to naturalny składnik powstający z kwasu moczowego produkowany przez niektóre rośliny, bakterie, a nawet zwierzęta. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom wiązania wody nie tylko regeneruje, ale również zmiękcza skórę. Nic więc dziwnego, że producenci chętnie wykorzystują go do produkcji kosmetyków.