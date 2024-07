Wetrzyj w stopy przed snem. Zapomnisz o pumeksie

Lato to czas, w którym chętnie odsłaniamy stopy. Wkładamy klapki, sandały czy japonki. Wiele osób unika tych butów ze względu na popękaną i przesuszoną skórę na piętach, która nierzadko jest źródłem kompleksów. Jak przywrócić im gładkość? Sięgnij po produkt, który zwykle ląduje na twarzy. Stosuj go przed snem, a już po kilku dniach zauważysz różnicę.

Szorstka i przesuszona skóra stóp to częsty problem, który dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wynika on z zaniedbania tego obszaru skóry, bowiem wymaga on regularnego złuszczania i nawilżania. Noszenie nieodpowiednio dobranego obuwia może dodatkowo go pogłębić.