Weź "Dzień na U". Profilaktyka ratuje życie

Profilaktyka to niezwykle ważne narzędzie, pozwalające nam dbać o zdrowie. Szansa na wyzdrowienie wzrasta, gdy choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium rozwoju. Fundacja Rak'n'Roll zachęca do wzięcia dnia wolnego, podczas którego bez wymówek można wybrać się do lekarza i poddać badaniom profilaktycznym.