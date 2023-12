Widziała go na ulicy. Wyznała, co robił tuż przed tragedią

Ciąg zdarzeń z dnia śmierci

Po południu (28 listopada) mężczyzna poczuł się źle — miał duszności i problemy z oddychaniem. Towarzyszył mu także ucisk w klatce piersiowej. Do pracowni Gabriela Seweryna wezwano pogotowie. Jak informowali ratownicy medyczni — celebryta miał być agresywny, przez co interweniowali policjanci. Patrol dojechał jednak na miejsce po godzinie 15:00, kiedy Gabriel Seweryn wraz ze swoim partnerem życiowym, Kamilem, byli już w drodze do szpitala. Tam szybko poddano go diagnostyce.