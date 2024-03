Widziano je w pomorskim lesie. To rzadki wybryk natury

Do tej pory pogłoski o ich istnieniu krążyły jedynie wśród lokalnych mieszkańców. Wielu z nich myślało, że to kozy. Nic podobnego. Choć trudno w to uwierzyć, to daniele albinosy. Według leśników, ciekawostką jest to, że żyją one w stadzie i nie zostały odtrącone. "Odmienne" stworzenia są zazwyczaj nie tylko gorzej traktowane, ale także rugowane.