Widzisz na obrazku kota? Tylko nieliczni są w stanie znaleźć go w mniej niż 10 sekund

Tym razem sprawa wydawała się nieco trudniejsza. Goose ukrył się tak dobrze, że wielu jego wielbicieli wątpiło, że tak naprawdę tam jest. Co więcej, tym, którym udało się go znaleźć, często robili to w mniej niż 10 sekund. Trzeba było go dostrzec w ogromnym bałaganie, w którym trudno byłoby odkryć cokolwiek, a co dopiero małego kotka.