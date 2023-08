Szybki test na inteligencję. Wystarczy wybrać obrazek

Wysilanie szarych komórek przy obrazkowych zagadkach, na których rozwiązanie mamy kilka lub kilkanaście sekund, może ćwiczyć naszą spostrzegawczość. Ale to nie jedyna zaleta takiej rozrywki. Dopasowanie właściwego elementu to powracający motyw wszelkich testów na sprawdzenie ilorazu inteligencji. Jeśli szybko dopasujesz pasujący do reszty obrazek, jest bardzo prawdopodobne, że możesz się pochwalić wysokim IQ.