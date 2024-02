Widzisz na obrazku wodospad czy niedźwiedzia? Odpowiedź powie o tobie wiele

Iluzje optyczne to nie tylko fascynujące zjawisko, ale również forma rozrywki, która zdobywa coraz większą popularność. Zdaniem twórców takich obrazków, to, co widzimy na nich jako pierwsze, może wiele nam powiedzieć o naszej osobowości. Takie przekonanie podziela również Mia Yilin, jedna z użytkowniczek TikToka, która na swoim profilu często udostępnia różnego rodzaju iluzje optyczne.