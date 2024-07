Widzisz na palcach? To pierwszy objaw groźnej choroby

Twardzina układowa, znana również jako sklerodermia, to przewlekła choroba tkanki łącznej, która charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych. Włóknienie to wynik nadmiernej produkcji kolagenu, który powoduje stwardnienie i utratę elastyczności tkanek.

Choroba ta może objawiać się na wiele sposobów, a jej przebieg jest różny u poszczególnych pacjentów. W niektórych przypadkach postępuje powoli i ogranicza się do skóry, podczas gdy w innych szybko atakuje narządy wewnętrzne, takie jak płuca, serce czy nerki. Dokładna przyczyna twardziny nie jest znana, jednak wiadomo, że ma podłoże autoimmunologiczne, a najpewniejszym powodem jej rozwoju jest wada genetyczna.

Oprócz zmian skórnych twardzina układowa może powodować również inne objawy, takie jak: bóle stawów i mięśni, problemy z oddychaniem, refluks żołądkowo-przełykowy, a także zespół Raynauda , który charakteryzuje się napadowym blednięciem i sinieniem palców pod wpływem zimna lub stresu. To właśnie ten objaw pojawia się u pacjentów jako pierwszy i jest często ignorowany.

W miarę postępowania choroby, skóra na rękach i nogach ulega wyraźnym zmianom , szczególnie w okolicach dłoni, do łokci, stóp i aż do kolan. Palce rąk stają się opuchnięte, twarde i trudno nimi poruszać z powodu przykurczów i ograniczeń w stawach. Skóra traci gruczoły potowe i mieszki włosowe, a pojawiają się na niej charakterystyczne przebarwienia, zwane "solą i pieprzem".

Z czasem skóra zaczyna zanikać, tworząc trudno gojące się rany i owrzodzenia. Twarz również ulega zmianom - skóra napina się, wygładzając głębokie zmarszczki i ograniczając mimikę, a nos staje się mniejszy. Chorzy często doświadczają bólu mięśni, kości i stawów. Dodatkowo nawracające zapalenie stawów prowadzi do ich sztywności i ograniczonej ruchomości. Z czasem dochodzi do problemów z przełykaniem, zaparciami i nieprawidłowym wchłanianiem składników pokarmowych, a także choroby płuc.

Twardzina układowa jest chorobą nieuleczalną , ale odpowiednie leczenie może spowolnić jej postęp i złagodzić objawy. Terapia jest dobierana indywidualnie do każdego pacjenta i może obejmować leki immunosupresyjne, leki rozszerzające naczynia krwionośne, fizjoterapię, leczenie objawowe oraz wdrożenie specjalnej diety.

