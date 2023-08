Widzisz taki wieszak? Od razu wyjdź i dzwoń na policję

Uważaj na te wieszaki. Mają w środku kamerę

Ulubionym narzędziem podglądaczy stały się wieszaki. Internauci od dłuższego czasu ostrzegają, aby zwracać uwagę na te niepozorne haczyki, które z założenia mają służyć do powieszenia na nich ubrań. W rzeczywistości jednak, mogą one okazać się zaawansowanym narzędziem szpiegowskim. Może to wydawać się przesadą, ale również takie urządzenia są dostępne w sprzedaży.