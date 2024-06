Widzisz takie kopce? To zły znak

Karczownik to jeden z najbardziej żarłocznych szkodników ogrodowych. Żywi się korzeniami, pędami i cebulami roślin dotkliwie niszcząc uprawę. Jak pozbyć się go z ogrodu? Poznaj prosty sposób.

Karczownik to niewielki ssak z rodziny chomikowatych. Spotkasz go w całej Europie, a także w Azji i Ameryce Północnej. Osiąga od 12 do nawet 25 cm długości. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy chomikiem a świnką morską. Ze względu na brunatnoszare umaszczenie wiele osób myli go z kretem.

Choć wygląd mógłby sugerować, że karczownik jest uroczym stworzeniem, nie daj się zwieść. To prawdziwy szkodnik, który jest w stanie doprowadzić ogród do ruiny. Jak pozbyć się karczownika z ogrodu w humanitarny sposób?

Jak rozpoznać karczownika?

Karczownik to niewielki ssak o bardzo długim ogonie. Osiąga od 12 do 25 cm, a jego ogon mierzy od 5 do 15 cm. W zależności od gatunku może ważyć od 60 do 300 g. W sprzyjających warunkach żyje nawet dwa lata. Prowadzi nocny tryb życia. Tak jak kret, żyje w wykopanych przez siebie tunelach. Jest jednak o wiele bardziej żarłoczny. Żywi się korzeniami, bulwami, kłączami, cebulami, owocami roślin i pędrakami. Niszczy nie tylko rośliny, ale i krzewy.

Raczej nie przyłapiesz go na gorącym uczynku, bowiem karczowniki wychodzą z tuneli dopiero po zmroku. Jak rozpoznać, że szkodnik zadomowił się w ogrodzie? Zwróć uwagę na ziemię. Jeśli pojawią się na nich niewielkie, płasko usypane kopczyki, a rośliny widocznie zmarnieją, to znak, że spod ziemi zaatakował je karczownik.

Jak pozbyć się karczownika?

Karczowniki są aktywne cały rok. Można spotkać je w górach czy nad brzegiem stawów, potoków i jezior. Dlaczego tak czego pojawiają się w ogrodach? Znajdują w nich łatwo dostępne pożywienie. Pod żadnym pozorem ich nie zabijaj. To niehumanitarne, ale też nielegalne, bowiem ssak jest objęty częściową ochroną gatunkową.

Możesz je jedynie odstraszyć. Karczowniki są bardzo wrażliwe na zapachy. Niektóre działają na nie niczym wabik, podczas gdy inne je odstraszają. Nie znoszą aromatu lawendy, aksamitki, mięty i czarnego bzu. Zasadź je tuż obok tunelu, a karczowniki szybko się z niego wyniosą.

Jeśli ten sposób nie zadziała, zaopatrz się w odstraszacze dźwiękowe. Kupisz je w sklepie ogrodniczym. Urządzenie emituje wibracje, które zmuszą karczownika do ucieczki. W ostateczności możesz zainwestować w pułapkę z zapadką. Włóż do niej kawałek marchewki i umieść w tunelu późnym wieczorem. Wyjmij ją z ziemi następnego dnia i wypuść szkodnika jak najdalej od domu.

