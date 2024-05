Zamiast do szklanki, wklej pod grządki. Kret szybko zniknie

Krety, jako zwierzęta owadożerne, żywią się głównie dżdżownicami, pędrakami i innymi bezkręgowcami. Jest jednak pewien produkt, który, chociaż nie jest ich naturalnym pokarmem, może zaburzyć ich florę bakteryjną przewodu pokarmowego, powodując dyskomfort i zniechęcając do przebywania w naszym ogrodzie. Oprócz tego zapach tego produktu jest dla większości kretów nieprzyjemny, dlatego też szybko wyniesie się on z twojego terenu.

Kopce kreta, wyglądają nieestetyczne i powodują nierówności terenu, co może doprowadzić do uszkodzenia kosiarki lub innych narzędzi ogrodniczych. Krety, kopiąc swoje korytarze, spulchniają glebę, co jest korzystne dla ogrodu. Minusem ich działalności jest jednak fakt, że ze względu na słaby wzrok, mogą uszkodzić korzenie roślin. Ich tunele mogą osiągać nawet 15 metrów długości, co zwiększa ryzyko natrafienia na znajdujące się w ziemi części drzew, krzewów i kwiatów.