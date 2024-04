Używasz takiej pasty? Kolorowe paski to nie przypadek

Funkcjonalny chwyt marketingowy. Paski mają sens!

Jak widać, wiedza to potęga. Z czasem okazało się, że technologia, która spełniała wyłącznie funkcję estetyczną, może być wykorzystana również na inne sposoby. Dzięki świadomości, że składniki, które różnią się właściwościami, nie mieszają się ze sobą, udało się wzbogacić pasy do zębów o pewne aktywne składniki, które w innym wypadku by się tam nie znalazły. Zachodziła bowiem obawa, że wejdą ze sobą w reakcję chemiczną, która mogłyby przynieść nieciekawe skutki. Kolor niebieski to często substancja wybielająca, czerwony - przeciwko krwawieniu dziąseł, zielony - wzmocnienie zębów.