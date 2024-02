Widzisz w sklepie taką pierś kurczaka? Lepiej jej nie kupuj

Przed zakupem mięsa warto dokładnie przyjrzeć się wybranemu kawałkowi. Ważnym szczegółem, na który koniecznie musisz zwrócić uwagę, są białe paski. Jeśli dostrzegasz je gołym okiem, to jest to zły znak i ostrzeżenie, aby poszukać innego kawałka.

Czym są białe pręgi na mięsie? To nic innego jak tłuszcz, który jest sygnałem, że ta konkretna pierś z kurczaka zawiera go nawet 200 proc. więcej niż zwykle. Oprócz tego pręgowana pierś ma w sobie zdecydowanie mniej ważnego dla nas białka, przez co jakość mięsa jest o wiele niższa. Specjaliści określają to zjawisko jako chorobę białych włókien.