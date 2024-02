Rolnik nie ukrywa oburzenia. "Czy oni nie mają wyobraźni?"

Sam chętnie odwiedza targowiska, ale zwraca uwagę na to, od kogo pochodzi żywność. - Gdy kupuję żywność na targu, zawsze chodzę do sprawdzonych sprzedawców i jestem pewny, co do jakości ich towaru. W przypadku wątpliwości powinniśmy pytać o trzy rzeczy: zezwolenie na sprzedaż, wymagane dokumenty i przeprowadzone kontrole - mówi dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej.