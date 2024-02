Widzisz zielony nalot na ścianach budynku? W ten sposób go usuniesz

Dlaczego na ścianach budynku pojawiają się glony i mech?

Pojawiający się na budynkach nalot to mikroorganizmy, które często osiadają na kamieniach, drzewach i murach. Glony te dobrze rozwijają się w środowisku, gdzie brakuje dostępu do słońca, a powierzchnie są wilgotne. Obszary przesiąknięte wilgocią stanowią dla glonów idealne warunki do rozwoju. Często w ich towarzystwie pojawia się także mech, jednak zdecydowanie gorsze są grzyby i pleśń, które są szkodliwe dla zdrowia.