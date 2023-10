Wieczór w teatrze, doskonała rozrywka na jesień

Thomas jest wziętym pisarzem kryminałów i choć jego książki nie uchodzą za dzieła literatury, zarobił na nich fortunę. Vera, jego żona zrezygnowała z życia zawodowego, by skupić się na karierze męża. Po 25 latach małżeństwa, kiedy on bawi się w najlepsze w towarzystwie kolejnych "asystentek", nie stroniąc od alkoholu i odreagowując kryzys wieku średniego, ona wnosi o rozwód. Do akcji wkracza więc dwójka krwiożerczych prawników: Marcus, reprezentujący Thomasa, wieloletni przyjaciel rodziny i wynajęta przez Verę, ostra jak brzytwa Arlette. Oboje zdeterminowani, by pozbawić drugą stronę praw do majątku.