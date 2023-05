Wiedziała, że jest gejem. Po ślubie doczekali się córki

Julia Kolberger w rozmowie z "Repliką" nie tylko wytknęła Jakimowiczowi hipokryzję, ale otwarcie przyznała, że "jest ok być córką geja". - Jeśli się jest dzieckiem kochającego rodzica, to naprawdę orientacja rodzica jest bez znaczenia. I w drugą stronę. Jeśli się kocha swoje dziecko, to orientacja dziecka też nie ma znaczenia. Jest ok być dzieckiem geja, dzieckiem lesbijki czy osoby transpłciowej. Ok jest też być rodzicem geja, lesbijki i całego spektrum osób LGBT+, wszelkich seksualności i tożsamości płciowych. Przestańmy mieć z tym problem - powiedziała.