"Wiejskie" imię? Nosi je coraz więcej młodych Polek

"Nam się podoba, ale w rodzinie jest dużo głosów, że to wiejskie imię, że okropne, że źle się kojarzy. Naciski są strasznie silnie, więc postanowiłam poznać wasze zdanie – z czym się wam kojarzy to imię? Podoba się wam?" – napisała pewna internautka, nawiązując do imienia Hanna.