Jest lesbijką. Mówi, dlaczego głosuje na Konfederację

Powyborcze emocje powoli opadają, a eksperci chętnie analizują wyniki poszczególnych ugrupowań. O sukcesie może mówić Konfederacja, która zdobyła 12,08 proc. głosów i znalazła się na podium, tuż za Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Co zainteresowało ekspertów - znacznie wyprzedziła też Trzecią Drogę i Lewicę, które uzyskały kolejno 6,91 i 6.3 proc. głosów.

Paulina i Gosia są parą i - jak wyznały w rozmowie z Onetem - w ostatnich wyborach swój głos oddały na Konfederację. Zdaniem Gosi, ugrupowanie to stało się obecnie "ostoją szeroko pojętej normalności".

Z kolei jej partnerka Paulina przyznaje, że do głosowania na Konfederację przekonały ją poglądy tej partii m.in. na gospodarkę czy kwestie związane z Zielonym Ładem. Dodatkowo - jak mówiła Onetowi - PO i PiS straciły wiarygodność. - (...) Zawiodły wyborców i coraz wyraźniej widać to, że nie zależy im na dobru społeczeństwa - tłumaczyła.

Paulina zaznaczyła też, że choć jej dziewczyna ma w pewnych kwestiach inne poglądy niż przedstawiciele partii, jednak nie były one tak istotne, by nie dać Konfederacji szansy.

- Kobiety wcale nie potrzebują aborcji na życzenie, rozmawiania o feminatywach itp. To nie są ważne rzeczy w kontekście aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Lewica od dawna bazuje tylko i wyłącznie na kwestiach światopoglądowych, a gospodarczo jedynie marginalna część społeczeństwa ma lewicowe poglądy - mówiła.

W podobnym tonie wypowiedziała się prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, która w rozmowie z Onetem zwróciła uwagę na rosnącą popularność trendu "tradwives", czyli tradycyjnego modelu rodziny, w której to mąż zarabia a żona zajmuje się domem.

- W Polsce są kobiety, którym bliski jest taki model, ale do tej pory nie miały gdzie tego wyrazić, bo ostatnimi czasy główna narracja była taka, by walczyć o prawa kobiet i równouprawnienie. A okazuje się, że dla części kobiet nie są to kwestie priorytetowe - komentowała.