Zapytał ją o gender. Nie potrafiła odpowiedzieć

Ewa Zajączkowska-Hernik w ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z list Konfederacji. Choć nie zdobyła mandatu poselskiego, w grudniu 2023 roku oficjalnie została rzecznikiem Konfederacji.

Już w czasie kampanii wyborczej dała się poznać, jako aktywna kandydatka, która nie boi się bronić własnych poglądów, zgodnych z linią programową partii. Szerokim echem odbiły się też jej słowa o użyciu gaśnicy w Sejmie przez Grzegorza Brauna, co określiła mianem "happeningu". "Grzegorz Braun jest artystą, jest reżyserem i być może jest to jego forma ekspresji" - tłumaczyła w rozmowie z PAP. Teraz Zajączkowska-Hernik zabrała głos ws. gender.

Ewa Zajączkowska-Hernik o projekcie Ordo Iuris

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu pojawił się projekt Ordo Iuris "Tak dla rodziny, nie dla gender", którego autorzy nawołują m.in. do wypowiedzenia konwencji stambulskiej dotyczącej zapobieganiu przemocy domowej. O zdanie Konfederacji na ten temat została zapytana rzecznik ugrupowania Ewa Zajączkowska-Hernik.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pytana przez dziennikarza serwisu Noizz o ocenę samego hasła "Tak dla rodziny, nie dla gender", rzecznik oceniła je pozytywnie. - Mam nadzieję, że się rozniesie - podkreśliła.

Rzeczniczka Konfederacji pytana o gender. Tak odpowiedziała

Dziennikarz postanowił zapytać, co to jest gender. - Lewica postrzega to zupełnie inaczej. My na prawicy postrzegamy to jako pewną ideologię, która powoduje, że gdzieś ludzie tracą swoją tożsamość, swoją prawdziwą tożsamość, szczególnie tożsamość płciową - stwierdziła Zajączkowska-Hernik.

W odniesieniu do słów o ideologii reporter poprosił o doprecyzowanie wypowiedzi. "Co ona ma do zaproponowania ta ideologia? Czym się charakteryzuje?" - pytał.

Rzecznik Konfederacji stwierdziła, że ideologia trafia na podatny grunt wśród młodych ludzi. Dopytywana o hasła wynikające z nazywanej przez rzecznik idei, odpowiedziała:

- Szczerze? Nie wiem, jakie są postulaty ideologii gender, ponieważ staram się tego nie śledzić.

Następnie doszło wymiany zdań:

- Wiem, jakie są postulaty środowiska prorodzinnego, bo tych postulatów jest mnóstwo - mówiła rzecznik.

- Nie zna pani tych haseł, a jest pani przeciwko - stwierdził dziennikarz.

- Jestem przeciwko ideologizacji młodych osób. Jestem przeciwko temu, by tego typu ideologie wpływały na młode osoby - podsumowała rzecznik Konfederacji.

Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. "Pogratulować wiedzy. Jestem przeciwko, choć nie wiem przeciwko czemu", "Jestem przeciwna spożywania białego sera, ale go nigdy nie jadłam", "Galopująca ignorancja" - pisali internauci.

Weź udział w plebiscycie Top Seriale 2024

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl