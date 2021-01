Wielka Brytania: Mężczyzna wtargnął do szpitala, aby zabrać umierającego przyjaciela

Leigh na nagraniu ostro kłóci się z medykami, którzy próbują mu wytłumaczyć ciężki stan jego przyjaciela – odłączenie go od tlenu byłoby dla niego śmiertelne. Intruz nie odpuszczał i próbował siłą zabrać umierającego przyjaciela. Dopiero interwencja ochrony szpitalnej powstrzymała niebezpieczną sytuację.

Niecodzienna sytuacja w szpitalu

Tobe Hayden Leigh wkroczył do szpitala w towarzystwie krewnych swojego przyjaciela. Wewnątrz placówki natrafił na opór ze strony personelu, który nie pozwolił na odłączenie pacjenta od tlenu, tłumacząc, że mężczyzna udusi się bez dodatkowego wspomagania oddechu. Leigh był bez maseczki i cały czas obrażał lekarzy pracujących w East Surrey w Redhill. Prowokacyjnie pytał personel czy rzeczywiście udowodniono istnienie koronawirusa.

Leigh wykrzykiwał do lekarzy, że ci kłamią i nie mówią całej prawdy o stanie zdrowia jego przyjaciela. Lekarz spokojnie odpowiedział na zarzuty: " Moim głównym zmartwieniem jest jego bezpieczeństwo, a przez ciebie jest zagrożony. Jeśli go nie podłączymy do tlenu, umrze".