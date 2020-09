Wielka Brytania. Pakistański taksówkarz aresztowany pod zarzutem zamordowania żony

Abida Karim wróciła do Leeds tydzień temu po pogrzebie ojca w Pakistanie. Nic nie wskazywało na to, że w jej małżeństwie dzieje się coś złego. Dziś matka 7 dzieci nie żyje. Policja pojawiła się na miejscu zbrodni ok. godz. 5:30 w czwartek. Mąż Abidy, Sajid Pervez, został aresztowany pod zarzutem morderstwa i czeka na przesłuchanie w areszcie.