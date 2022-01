Wielka Koalicja za Równością i Wyborem wydała oświadczenie ws. działań kuratorki Barbary Nowak. Zrzeszone organizacje oczekują przeprosin

"Jesteśmy fundamentem naszego społeczeństwa. To przecież u nas kobiety doświadczające przemocy otrzymują pomoc, to dzięki naszym działaniom osoby LGBTAI czują się bezpieczniej w Polsce. To my wspieramy nastolatki w ich drodze dojrzewania. To przecież my wspieramy rodziny, także te starające się o dzieci. I to my działamy na rzecz grup społecznych dyskryminowanych z motywacji religijnej" – brzmi fragment oświadczenia.