Wielkanoc 2020. Abp Wiktor Skworc apeluje do katolików

Abp Wiktor Skwor apeluje do katolików

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przypomina, by w dniu Zmartwychwstania Pańskiego nie zapominać o eucharystii. – Zachęcam was do rodzinnego uczestniczenia we mszy świętej wielkanocnej za pośrednictwem mediów. W południe przyjmijmy w miarę możliwości papieskie błogosławieństwo +Urbi et Orbi+ (Miastu i Światu) – oznajmił.