Wielodzietne rodziny gwiazd. Rekordzistka ma 15 pociech

Katarzyna Bosacka

Bosacka znana jest z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", który emitowany był na kanale TVN Style. Wydała też wiele książek na temat zdrowego jedzenia i do dziś jest autorytetem w tej dziedzinie. W publikacji "Jestem mamą" opowiedziała o doświadczeniach związanych z macierzyństwem.