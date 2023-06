Wielu podaje błędny wynik. Kłania się podstawowa zasada

48:2(9+3). To prosto zapowiadające się działanie sprawiło niektórym osobom nie lada problem. Aby dobrze je rozwiązać, należy pamiętać, że w takim przypadku liczyć zaczynamy od działania w nawiasie. Później przechodzimy do dzielenia i mnożenia, które wykonujemy już od lewej do prawej. To właśnie pominięcie faktu, że na początku należy zabrać się za nawias, powoduje, że wiele osób podaje błędny wynik.