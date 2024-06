Wielu Polaków popełnia ten błąd przy kasie. Policjantka ostrzega

Jeśli już chcesz podać swoje dane, np. numer telefonu, pod żadnym pozorem nie wypowiadaj go na głos. Policjantka ostrzega, że może konsekwencje takiego zachowania mogą być naprawdę groźne. Mówi, w jaki sposób można zrobić to bezpiecznie.

Jest to szczególnie przydatne w miejscach publicznych, gdzie rozmowy mogą być łatwo podsłuchane. Jeśli nie masz przy sobie kartki i długopisu, możesz skorzystać z notatnika w telefonie. Niezwykle ważne jest, aby pracownik również zachował dyskrecję.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zastrzeż swój numer PESEL. To prosty zabieg, który pozwala zabezpieczyć ten unikalny identyfikator przed nieautoryzowanym użyciem. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś zdobędzie twój PESEL, nie będzie mógł go wykorzystać do oszustw czy wyłudzeń.