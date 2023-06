Wielu Polaków żyje bez seksu. Powody mogą zadziwiać

Zbigniew Lew-Starowicz to polski psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog, a także profesor nauk medycznych. W ostatnim materiale, który ukazał się na portalu "Wprost’, zradził, ilu Polaków nie uprawia seksu, a także jakie są przyczyny, które za tym stoją. Psycholog w latach 1992-2017 przeprowadził badania, z których wynika, że wśród Polaków w wieku od 18 do 75 lat aż 22 proc. to osoby nieaktywne seksualnie.