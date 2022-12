Wielu wciąż kojarzy jej charakterystyczne "rogi". Sarsa pochwaliła się nową fryzurą

Sarsa, a właściwie Marta Markiewicz, od wielu lat cieszy się popularnością i dużą sympatią fanów. Brała udział w wielu konkursach wokalnych, a także w kilku telewizyjnych programach muzycznych, takich jak "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" czy "The Voice of Poland". W tym ostatnim zakwalifikowała się do półfinałów, jednak z powodów zdrowotnych musiała zrezygnować z dalszego udziału. Nie przeszkodziło jej to jednak w dalszej karierze, która m.in. po występie w tym programie nabrała tempa.