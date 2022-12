Kobietą, która spopularyzowała blond, była Marylin Monroe. Jej jasne loki stały się symbolem kobiecości i seksapilu. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jej naturalne włosy były ciemne. Regularnie rozjaśniała swoje pasma. W jej ślady poszło wiele kobiet. Mimo upływu lat, blond nadal jest bardzo pożądanym kolorem wśród pań.

Chyba wszyscy wiemy, że blond blondowi nie równy, a producenci farb prześcigają się w prezentowaniu kolejnych odcieni. Podczas wizyty w salonie fryzjerskim przebierać możemy w wielu jego wariacjach. Opcji jest bardzo dużo, a nasze włosy zobaczyć możemy m.in. w takich odcieniach jak: platynowy blond, pastelowy blond, ciepły blond, piaskowy blond, truskawkowy blond, beżowy blond lub bardzo popularny zimny blond.

Zimny blond - komu pasuje?

Zimne odcienie blondu, począwszy od ciemnych szarości, a skończywszy na platynie, podkreślają kobiecą urodę i sprawiają, że fryzura prezentuje się delikatnie i dziewczęco. Jeśli twoja skóra jest w odcieniach różu, a oczy są niebieskie, brązowe lub zielone, ten kolor jest dla ciebie idealny. Typowe "lato" i "zima" najkorzystniej prezentują się w takim tonie. Delikatna uroda zostaje jeszcze bardziej podkreślona.

Sombre zimny blond - co to jest?

Sombre to skrót od soft ombre, czyli łagodniejszej wersji koloryzacji włosów, w której istotne jest stopniowanie koloru pasm. Zazwyczaj ciemniejsze u nasady kosmyki przybierają coraz to jaśniejsze tony, a końcówki są w odcieniach blond. Sombre to bardzo delikatny gradient, który daje efekt naturalnie rozjaśnionych włosów.

Sombre zimny blond to koloryzacja, która polega na stopniowym rozjaśnianiu włosów, które przy nasadzie mają ciemniejsze tony, a końcówki są w jasnej, lecz chłodnej barwie. Pomaga uzyskać na włosach trójwymiarowy efekt i zwiększyć ich objętość. Sombre jest mniej inwazyjne niż tradycyjna koloryzacja. Nie wymaga tak częstych wizyt w salonie fryzjerskim, ponieważ przy skalpie włosy najczęściej mają tony zbliżone do naturalnego koloru włosów. Dzięki temu nie widać na nich odrostów. Sombre w odcieniach zimnego blondu to świetny wybór dla wielu kobiet.

Ciemny zimny blond

Włosy o odcieniach ciemnego zimnego blondu pasować będą każdej Polce. Najlepiej sprawdzą się przy słowiańskiej urodzie - jasnej karnacji i niebieskich lub zielonych tęczówkach. Włosy pofarbowane na ten odcień wyglądają bardzo naturalnie. Podkreślają kobiecość i są eleganckim tonem dla pań w każdym wieku. Aby utrzymać piękny, lśniący kolor włosów farbowanych, należy odpowiednio zadbać o pasma. Ważne jest regularne stosowanie odpowiednich odżywek do włosów. Odbudują one zniszczone pasma i zimny ciemny blond na pasmach trzymać się będzie znacznie dłużej.

Jak z żółtych włosów zrobić zimny blond?

Efektem koloryzacji miał być piękny blond, a okazało się, że zostałaś z żółtymi kosmykami? Nie rozpaczaj. Możesz je zamienić w zachwycający zimny blond. Na rynku dostępne są profesjonalne kosmetyki do włosów, których zadaniem jest usuwanie z blondu niechcianych ciepłych, żółtych refleksów. To fioletowe szampony i płukanki do włosów, a także odżywki do włosów, które zawierają specjalny pigment ochładzający kolor. W dobrych sklepach znajdziesz także maski o podobnym działaniu.

Za sprawą tonowania włosów zyskasz pełen blasku kolor, który utrzyma się na włosach nawet kilka tygodni. Jeśli obawiasz się wykonywać taki zabieg w domu, zawsze dobrym wyborem będzie wizyta w salonie fryzjerskim. Doświadczony specjalista na pewno sprawi, że twoje żółte kosmyki nadbiorą pięknych, zimnych blond tonów.

Jak uzyskać zimny blond na włosach?

To, co za chwilę przeczytasz, pewnie nie będzie dla ciebie wielkim zaskoczeniem, ale musisz wiedzieć, że: aby uzyskać najlepszy efekt koloryzacji, musisz wybrać się do salonu fryzjerskiego. Specjalista, dzięki swoim umiejętnościom, na twojej głowie wyczaruje dokładnie taką fryzurę, jakiej oczekujesz. Bez żółtych tonów, bez rudych prześwitów - po prostu zimny blond. Chcesz uniknąć rozczarowań - wybierz się do fryzjera.

Rozjaśnianie włosów w domu jest możliwe, jednak należy zachować szczególną ostrożność. Efekty w dużym stopniu zależą od struktury włosa i nie jest łatwo taką koloryzację wykonać samodzielnie. Niektóre włosy rozjaśniają się bardzo łatwo, a farba wnikająca w ich strukturę nie sieje dużego spustoszenia. Z kolei włosy średnioporowate i wysokoporowate źle znoszą wszelkie zabiegi koloryzacyjne. Jeśli wiesz o swoich włosach wiele, możesz zaryzykować, ale bądź ostrożna. Zniszczone farbowaniem włosy czasem trudno jest odratować.

