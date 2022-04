Wiesia z "Sanatorium miłości" krytykuje nowy sezon. Padły mocne słowa

"Sanatorium miłości" jest emitowane od 2019 roku. Dzisiaj to jeden z flagowych programów Telewizji Polskiej. Show, w którym grupa seniorów przez trzy tygodnie wypoczywa w ośrodku w Polanicy-Zdroju, prowadzi Marta Manowska. Obecnie możemy oglądać już czwarty sezon programu. Okazuje się jednak, że nie wszystkim przypadł on do gustu. Mocno skrytykowała go była uczestniczka, Wiesława Judek.