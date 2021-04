Wiktoria Gąsiewska w nowej odsłonie. Mocny makijaż i odważna stylizacja

Jak przystało na młodą aktorkę, Gąsiewska potrafi zmieniać się jak kameleon. Nie tylko przechodzi metamorfozy do ról w serialach czy filmach, ale również do sesji zdjęciowych. Wiktoria uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała backstage nowej kampanii, w której bierze udział. Specjalnie na jej potrzeby przeszła metamorfozę.

Choć na co dzień gwiazda nie nosi mocnego makijażu i stawia na naturalność, to na specjalne okazje lubi zaszaleć. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Oryginalny makijaż oczu i niebieskie powieki, a do tego ciemne, nastroszone brwi i błyszczące usta, bardzo pasują do urody Wiktorii. Ponadto domalowano jej piegi, które dodają uroku i przełamują wyrazisty makijaż. Efekt dopełnia burza naturalnych blond loków, a także odważna stylizacja. Gąsiewska, by odsłonić obojczyki i ramiona, pozuje w samym biustonoszu.