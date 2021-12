Przez miesiąc jadł wyłącznie fast-foody. "Kosztowało mnie to 10 lat życia"

Brytyjskiemu lekarzowi przyświecał słuszny cel

Van Tulleken podjął się niecodziennego wyzwania w ramach projektu związanego z programem BBC "Czym karmimy nasze dzieci?" (ang. "What Are We Feeding Our Kids?"). Na liście zakupowej mężczyzny znalazły się takie produkty, jak m.in. paluszki rybne, frytki, smażony kurczak, mrożone pizze, płatki śniadaniowe. Okazyjnie chodził też do fastfoodowych restauracji. Kiedy pod miesiąc podsumował swój eksperyment, nie krył przerażenia.