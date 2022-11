Wilgoć w domu zniknie w mig. Wystarczy tani produkt z kuchni

Nadmierna wilgoć w domu to poważny problem, z którym zmaga się wiele osób. Przyczyny mogą być różne - często jest to niesprawna wentylacja, a także błędy, które popełniamy, jak brak wietrzenia mieszkania. Na szczęście do walki z zawilgoceniem nie potrzeba drogich specyfików - wystarczą proste domowe triki.