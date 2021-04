Wiśniewski pokazał nowy tatuaż córki. Fabienne idzie w ślady ojca

Lider zespołu Ich Troje jest niezwykle rodzinny i każda kolejna pociecha była dla niego ogromnym szczęściem. Choć w przeszłości, gdy czerwonowłosy wokalista był u szczytu popularności, nie miał zbyt wiele czasu dla swojego potomstwa, to dziś stara się nadrobić stracony czas i poświęca synom i córkom dużo uwagi. Oprócz małego Falco pozostałe dzieci Michała są już nastolatkami, a najstarsze wkroczyły właśnie w dorosłość. Wiśniewski chętnie pokazuje na Instagramie jak Xavier i Fabienne stają się coraz bardziej dojrzali i samodzielni.

Jego córka Fabienne zdecydowała się na kolejny, trzeci już tatuaż. Tym razem sama wymyśliła, jak będzie wyglądać. Wiele wskazuje na to, że nastolatka na tym nie poprzestanie.

Fani Michała nie mają wątpliwości, po kim Fabienne odziedziczyła zamiłowanie do tatuaży. "I dobrze, niech się dziara, jak lubi. Widocznie przykład idzie z góry", "Wykapany tatuś", "Ale piękna, wdała się w tatę", "Tatuaże po ojcu polubiła. Bardzo jej pasują" - czytamy w komentarzach.

