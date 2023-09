Wkładają liście laurowe pod poduszkę. Efekty czuć rano

Liść laurowy schowany pod poduszką może na przykład zapewnić spokojny sen – ma zadziałać antystresowo i uspokajająco, dzięki czemu zapobiegnie bezsenności. Inni jednak twierdzą, że daje on wręcz prorocze sny i napełnia pozytywną energią do realizacji tego, co nas czeka. Ma on rzekomo pomóc w wyśnieniu rozwiązań trudnych problemów.