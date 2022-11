Połóż na kaloryferze. Różnicę poczujesz momentalnie

Aromat liścia laurowego - właściwości

Każdy z nas lubi, gdy w naszym domu unosi się świeży i przyjemny zapach. Niestety odświeżacze powietrza, które znajdziemy w drogeriach, w większości przypadków zawierają szkodliwe substancje, które wpływają drażniąco na układ oddechowy. Co więcej, nie są one polecane alergikom ze względu na to, że mogą przyczynić się do powstania reakcji alergicznej.