Wkroczyła na scenę. Zaszalała z dołem sukienki

"Jak zawsze – top of the top", "Przebojowa", "Najbardziej zjawiskowa Artystka" - komentują fani, nie bez powodu podkreślając wielką literę A. Natasza Urbańska ma "pełen pakiet". Jest wręcz stworzona, aby brylować na scenie. Łączy wokal z tańcem, a do tego dokłada zdolności aktorskie i nieustanne metamorfozy. Potrafi zmieniać się jak kameleon, a dzięki temu nie pozwala nudzić się fanom, co chwila serwując swoją nową odsłonę.