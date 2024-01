Wkroczyliśmy w sezon Wodnika. Ich głód wiedzy i przygód trudno zaspokoić

Wodnik to społecznik. Wiele daje i nie oczekuje nic w zamian

Działalność społeczna i charytatywna zajmuje ważne miejsce w życiu oraz sercu Wodnika. Boli go ludzka krzywda, panująca wokół nierówność i niesprawiedliwość. Chciałby coś zmienić i próbuje to zrobić w miarę sił i możliwości. Wodnik to człowiek z powołaniem, dlatego najczęściej wybiera zawód z misją: zostaje naukowcem, nauczycielem, terapeutą czy filozofem. Przedstawiciele tego znaku lubią rozwijać swój intelekt, poszerzać horyzonty myślowe i uczestniczyć w dyskusjach na aktualne tematy.