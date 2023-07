Władze Sopotu ostrzegają turystów. Żebranie to nowy sposób na szybki zarobek

Widząc osobę potrzebującą, bardzo trudno jest nie sięgnąć do portfela. W końcu nigdy nie wiadomo, co może spotkać nas w przyszłości. Niestety niektórzy wykorzystują dobre serca turystów, by się dorobić, a przy tym oczywiście za bardzo nie narobić. Władze Sopotu radzą, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy ktoś poprosi nas o pieniądze.