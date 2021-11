Właściciel foodtrucka użył hasła protestujących kobiet. Chciał nim wypromować... "kanapki z peklowaną świnią"

Internauci są zszokowani kontrowersyjną reklamą

Właściciel foodtrucka w Raciborzu użył hasła "Ani jednej więcej" do zareklamowania "kanapek z peklowaną świnią". Sprawę nagłośniła jedna z internautek, która jest specjalistką od marketingu. Postanowiła nawet napisać bezpośrednio do przedsiębiorcy i wyrazić swoje zdanie na temat kontrowersyjnej reklamy. "Bardzo słabe zagranie" – napisała w prywatnej wiadomości na Facebooku. "Skoro Pani nie wie, czy to miało być śmieszne czy nie śmieszne, czy to miało być wsparcie kobiet czy nie, to radzę przestać obserwować moje relacje, bo najwyraźniej mój poziom marketingu jest jeszcze poza Pani zasięgiem" – odpowiedział jej właściciel foodtrucka.