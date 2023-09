Właściciel mieszkania cię nachodzi? Musisz o tym wiedzieć

Jeżeli wynajmujący zechce dostać się do mieszkania w towarzystwie potencjalnego najemcy bez uzgodnionego terminu i wejdzie do środka bez wiedzy lokatorów, jest to uznane za przestępstwo. Według art. 193 Kodeksu Karnego kto zakłóca mir domowy "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".