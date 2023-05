Wlej do doniczki. Balkon utonie w kwiatach

Przepis na genialny nawóz do pelargonii. Potrzebujesz zaledwie dwóch składników

Pelargonia potrzebuje regularnego nawożenia, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Ten zabieg powinno przeprowadzać się raz na dwa tygodnie. Najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym nawozem do pelargonii będzie ten przygotowany na bazie łupin cebuli. Obfitują one w składniki takie jak magnez, miedź, mangan, żelazo, wapń czy witaminy z grupy B. Co ważne, nie zakwaszą gleby, w przeciwieństwie do wielu gotowych nawozów.