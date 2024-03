Sekretny patent hydraulików. Wlej do odpływu i poczekaj

Zlewy nie zatykają się z dnia na dzień. Zazwyczaj jest to proces długotrwały, wynikający z zaniedbań. Najczęstszą przyczyną są resztki jedzenia, tłuszczu, włosów, drobnych przedmiotów czy też papierowych środków higienicznych, takich jak na przykład waciki kosmetyczne. Dlatego powinniśmy na co dzień dbać, by jak najmniej takich elementów dostawało się do środka. Ale co zrobić, kiedy zlew już jest zatkany?