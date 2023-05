Wsyp pieprz do pralki. Już zawsze będziesz tak robić

Pieprz dodany do prania, sprawia, że tkaniny zachowują swój kolor i co równie ważne, nie farbują. Już jedna łyżeczka wsypana do bębna sprawi, że ubrania nie wypłowieją. Jeśli obawiasz się, że przyprawa zostanie na tkaninie, wrzuć do bębna niewielki lniany woreczek wypełniony pieprzem ziarnistym. Ten patent warto zastosować zarówno do tkanin ciemnych jak i kolorowych.