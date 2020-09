Włodzimierz Matuszak jest oburzony zachowaniem sąsiadów. Pokazał, co zostawili pod blokiem

Włodzimierz Matuszak, aktor znany z serialu "Plebania", skrytykował zachowanie swoich sąsiadów. Na zdjęciu pokazał górę śmieci, która regularnie pojawia się w nieodpowiednim miejscu. Fani w komentarzach również dali upust swoim emocjom.

Włodzimierz Matuszak po raz kolejny, jak to ma w zwyczaju, odniósł się do pewnego społecznego problemu. W poście na Facebooku opisał irytujące go zachowanie sąsiadów, którzy nie segregują śmieci. Aktor nie przebierał w słowach.

Włodzimierz Matuszak zwraca uwagę sąsiadom

Włodzimierz Matuszak opublikował na swoim profilu zdjęcie, na którym pokazał, jak wygląda przestrzeń pod jego blokiem. Na fotografii widać górę śmieci leżących przed otwartymi drzwiami do zsypu. Zdenerwowany sytuacją aktor postanowił zaapelować do sąsiadów.

"Januszu, Grażyno, Brajanku, Dżesiko" – używając imion o stereotypowym, negatywnym nacechowaniu, zaczął swój wpis Włodzimierz Matuszak. "To, co widzicie na zdjęciach, to wbrew pozorom nie jest zsypem dla waszych nieposegregowanych śmieci. Pomieszczenie, gdzie składamy śmieci, istnieje za tymi tajemniczymi, szarymi drzwiami" – zwrócił uwagę.

"Zadajcie sobie odrobinę trudu i nie zostawiajcie przed wejściem do budynku tego syfu. Dzieje się tak regularnie w czasie weekendu. Kamera zamontowana przez spółdzielnię Torwar patrzy na to i nic. Zanim to zrobisz, pomyśl. Tylko POMYŚL!" – zaapelował do sąsiadów aktor.

Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy. Większość fanów podziela zdanie aktora. "Niestety, ale myślenie to dla sporej grupy ludzi zbyt wielki wysiłek", "masakra jakaś", "nie potrafię zrozumieć takich ludzi" – piszą.

Pośród powyższych opinii znalazła się także jedna, nieco ironiczna wypowiedź. "To ty, Włodziu, masz wesoło. Ale po co ten twój post? Nie lepiej być miłym sąsiadem i samemu je za nich wyrzucić? A ty foty, skandalu szukasz, wrogów, etc. Wyszedłeś na starego, upierdliwego, zgryźliwego człowieka A serio? Nie wiem. Ręce opadają" – stwierdził fan. "Tak, Karolu. Jeszcze posegreguję" – zripostował Matuszak.

