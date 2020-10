Włodzimierz Matuszak o protestach po wyroku TK. "Pozbawieni honoru nie przyjmą wyzwania"

Strajk ws. aborcji – Włodzimierz Matuszak

Aktor nie pozwala się domyślać, o kim mówi. Wprost wymienia nazwiska polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, pod którego domem demonstrował rozwścieczony tłum. "Co więc miał na myśli znajomy psycholog? Zrozumiałem to dwa dni temu na żoliborskiej ulicy Mickiewicza. Pamiętam pierwsze potężne demonstracje w obronie TK, a potem w obronie sądów. Tam też wznoszono okrzyki. Tłum radośnie podskakiwał w rytm słów: 'Kto nie skacze, ten za PiSem' albo bardziej ostre: 'Precz z kaczorem dyktatorem'" – czytamy.

Matuszak cytuje później odpowiedź na tamte hasła. "Udzielił jej publicznie Jarosław Kaczyński w duecie z Jojo Brudzińskim: 'Cała Polska z was się śmieje-komuniści i złodzieje'. Komunistów na demonstracjach nie spotkałem, a o jakich złodziejach myślał ten uroczy męski duet dowiedzieliśmy się na przestrzeni ostatnich pięciu lat" – pisze aktor.

A potem wraca do tego, co działo się na demonstracji, do której dołączył z Nolbrzak. "Dzisiaj na ulicę wyszły tysiące kobiet i mężczyzn i teraz rozumiem znajomego psychologa. Hasła 'W…AĆ' i 'J..Ć PIS' pozwalają wyrzucić demonstrującym z siebie pokłady gniewu. I szczerze powiem poczułem się lepiej" – wyznał artysta. "I na koniec przypomniały mi się słowa śp. Andrzeja Leppera: 'Wersalu już tu nie będzie'" – skwitował 73-latek.